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Les pieds dans l’eau, Pont sur le canal de dérivation, Nevers

mercredi 29 juillet 2026 · Pont sur le canal de dérivation · Nevers

Les pieds dans l’eau, Pont sur le canal de dérivation, Nevers

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Pont sur le canal de dérivation
Adresse
1 Faubourg du Grand Mouësse, 58000 Nevers
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit sur inscription _ Tout public _ Rendez-vous au "pont du canal" (voir adresse ci-dessous)

Les pieds dans l’eau Mercredi 29 juillet, 18h00 Pont sur le canal de dérivation Nièvre

Gratuit sur inscription _ Tout public _ Rendez-vous au « pont du canal » (voir adresse ci-dessous)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T18:00:00+02:00 – 2026-07-29T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T18:00:00+02:00 – 2026-07-29T19:30:00+02:00

Venez marcher avec nous pour découvrir les chemins des eaux au sein de Nevers.

Pont sur le canal de dérivation 1 Faubourg du Grand Mouësse, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Visite guidée du « pont du canal » au square Pierre Mendès France _ Venez marcher avec nous pour découvrir les chemins des eaux au sein de Nevers.

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