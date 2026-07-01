Les pieds dans l’eau, Pont sur le canal de dérivation, Nevers
mercredi 29 juillet 2026 · Pont sur le canal de dérivation · Nevers
Informations pratiques
Les pieds dans l’eau Mercredi 29 juillet, 18h00 Pont sur le canal de dérivation Nièvre
Gratuit sur inscription _ Tout public _ Rendez-vous au « pont du canal » (voir adresse ci-dessous)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T18:00:00+02:00 – 2026-07-29T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T18:00:00+02:00 – 2026-07-29T19:30:00+02:00
Venez marcher avec nous pour découvrir les chemins des eaux au sein de Nevers.
Pont sur le canal de dérivation 1 Faubourg du Grand Mouësse, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Visite guidée du « pont du canal » au square Pierre Mendès France _ Venez marcher avec nous pour découvrir les chemins des eaux au sein de Nevers.
Ville de Nevers
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