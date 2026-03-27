Béton sacré Visite guidée en soirée de l’église Sainte-Bernadette du Banlay Eglise Sainte-Bernadette du Banlay Nevers
Béton sacré Visite guidée en soirée de l’église Sainte-Bernadette du Banlay Eglise Sainte-Bernadette du Banlay Nevers vendredi 17 juillet 2026.
Béton sacré Visite guidée en soirée de l’église Sainte-Bernadette du Banlay
Eglise Sainte-Bernadette du Banlay 23 Rue du Banlay Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-31 19:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28
Vous la connaissez comme un bunker de béton au Nord de Nevers ? Venez la découvrir sous un autre jour une œuvre architecturale lumineuse et sonore qui, sous des lignes obliques surprenantes, vous plonge dans un univers de symboles et de lignes.
Chaque mardi de juillet et août à 15h30, c’est la visite Monument’All ! Profitez d’une visite guidée d’un site emblématique du patrimoine neversois.
Familles, dès 6 ans. Gratuit, sur inscription. Lieu de RDV Sur place .
Eglise Sainte-Bernadette du Banlay 23 Rue du Banlay Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
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English : Béton sacré Visite guidée en soirée de l’église Sainte-Bernadette du Banlay
L’événement Béton sacré Visite guidée en soirée de l’église Sainte-Bernadette du Banlay Nevers a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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