Béton sacré Visite guidée en soirée de l’église Sainte-Bernadette du Banlay Eglise Sainte-Bernadette du Banlay Nevers

Béton sacré Visite guidée en soirée de l’église Sainte-Bernadette du Banlay

Eglise Sainte-Bernadette du Banlay 23 Rue du Banlay Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-31 19:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28

Vous la connaissez comme un bunker de béton au Nord de Nevers ? Venez la découvrir sous un autre jour une œuvre architecturale lumineuse et sonore qui, sous des lignes obliques surprenantes, vous plonge dans un univers de symboles et de lignes.

Chaque mardi de juillet et août à 15h30, c’est la visite Monument’All ! Profitez d’une visite guidée d’un site emblématique du patrimoine neversois.

Familles, dès 6 ans. Gratuit, sur inscription. Lieu de RDV Sur place .

Eglise Sainte-Bernadette du Banlay 23 Rue du Banlay Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

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English : Béton sacré Visite guidée en soirée de l’église Sainte-Bernadette du Banlay

L’événement Béton sacré Visite guidée en soirée de l’église Sainte-Bernadette du Banlay Nevers a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)