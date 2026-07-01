Béton sacré : Nocturne à Sainte-Bernadette du Banlay, Eglise Sainte-Bernadette du Banlay, Nevers

Informations pratiques

Béton sacré : Nocturne à Sainte-Bernadette du Banlay 17 juillet – 28 août, certains vendredis Eglise Sainte-Bernadette du Banlay Nièvre

Gratuit, sur inscription _ Tout public, dès 6 ans _ Rendez-vous sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T18:00:00+02:00 – 2026-07-17T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:30:00+02:00

Vous la connaissez comme un bunker de béton au Nord de Nevers ? Venez la découvrir sous un autre jour : une œuvre architecturale lumineuse et sonore qui, sous des lignes obliques surprenantes, vous plonge dans un univers de symboles et de lignes.

Eglise Sainte-Bernadette du Banlay 29 Rue Claude Parent, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Visite guidée _ Vous la connaissez comme un bunker de béton au Nord de Nevers ? Venez la découvrir sous un autre jour : une œuvre architecturale lumineuse et sonore qui…

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