Béton sacré : Nocturne à Sainte-Bernadette du Banlay, Eglise Sainte-Bernadette du Banlay, Nevers
vendredi 17 juillet 2026 · Eglise Sainte-Bernadette du Banlay · Nevers
Informations pratiques
Béton sacré : Nocturne à Sainte-Bernadette du Banlay 17 juillet – 28 août, certains vendredis Eglise Sainte-Bernadette du Banlay Nièvre
Gratuit, sur inscription _ Tout public, dès 6 ans _ Rendez-vous sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T18:00:00+02:00 – 2026-07-17T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:30:00+02:00
Vous la connaissez comme un bunker de béton au Nord de Nevers ? Venez la découvrir sous un autre jour : une œuvre architecturale lumineuse et sonore qui, sous des lignes obliques surprenantes, vous plonge dans un univers de symboles et de lignes.
Eglise Sainte-Bernadette du Banlay 29 Rue Claude Parent, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Visite guidée _ Vous la connaissez comme un bunker de béton au Nord de Nevers ? Venez la découvrir sous un autre jour : une œuvre architecturale lumineuse et sonore qui…
Ville de Nevers
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