Fleurs de pierre, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

lundi 20 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Informations pratiques

Fleurs de pierre Lundi 20 juillet, 14h30 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

5 € sur inscription _ Atelier 6-12 ans _ Enfants uniquement sous la responsabilité de l’animatrice

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T14:30:00+02:00 – 2026-07-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-20T14:30:00+02:00 – 2026-07-20T16:30:00+02:00

Les chapiteaux sont des décorations sculptées que l’on trouve en haut des colonnes dans les monuments anciens. Souvent, ils représentent des feuilles, des plantes ou des fleurs.

À ton tour d’imaginer et de modeler un chapiteau fleuri ! Avec la pâte autodurcissante, crée des pétales, des feuilles et des formes en relief pour inventer une petite sculpture inspirée de l’architecture. Chaque création peut devenir un drôle de jardin de pierre, réel ou imaginaire.

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Atelier 6-12 ans sur inscription _ Les chapiteaux sont des décorations sculptées que l’on trouve en haut des colonnes dans les monuments anciens. Souvent, ils représentent des feuilles, des plantes…

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