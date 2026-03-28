Boîte à voyager Visite guidée du musée Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers Nevers

Boîte à voyager Visite guidée du musée

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 12:00:00

fin : 2026-09-21 13:00:00

Date(s) :

2026-06-15 2026-07-20 2026-08-17 2026-09-21

Venez découvrir une œuvre du musée, emmenez votre casse-croute, on vous offre le café !

Adultes, dès 15 ans. Gratuit, sur inscription. Lieu de RDV MFBA Musée de la Faïence et des Beaux-Arts .

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

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English : Boîte à voyager Visite guidée du musée

L’événement Boîte à voyager Visite guidée du musée Nevers a été mis à jour le 2026-03-28 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)