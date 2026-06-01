Animation musicale Fête de l’été à Parigny les Vaux Lieu-dit Le Bourg Parigny-les-Vaux
Animation musicale Fête de l’été à Parigny les Vaux Lieu-dit Le Bourg Parigny-les-Vaux vendredi 19 juin 2026.
Parigny-les-Vaux
Animation musicale Fête de l’été à Parigny les Vaux
Lieu-dit Le Bourg Au Rendez-Vous de la Jeunesse Parigny-les-Vaux Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Vendredi 19 Juin à partir de 19h au Rendez-Vous de la Jeunesse à Parigny les Vaux, c’est la Fête de l’été !
Soirée musicale avec un concert du groupe Spys suivit d’un DJ set by @dj.r3m3d.
Restauration sur place. .
Lieu-dit Le Bourg Au Rendez-Vous de la Jeunesse Parigny-les-Vaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Animation musicale Fête de l’été à Parigny les Vaux
L’événement Animation musicale Fête de l’été à Parigny les Vaux Parigny-les-Vaux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cap Grand Nevers