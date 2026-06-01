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Animation musicale Fête de l’été à Parigny les Vaux Lieu-dit Le Bourg Parigny-les-Vaux

Animation musicale Fête de l’été à Parigny les Vaux Lieu-dit Le Bourg Parigny-les-Vaux vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Lieu-dit Le Bourg

Adresse : Au Rendez-Vous de la Jeunesse

Ville : 58320 Parigny-les-Vaux

Département : Nièvre

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Parigny-les-Vaux

Animation musicale Fête de l’été à Parigny les Vaux

Lieu-dit Le Bourg Au Rendez-Vous de la Jeunesse Parigny-les-Vaux Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:30:00

Date(s) :
2026-06-19

Vendredi 19 Juin à partir de 19h au Rendez-Vous de la Jeunesse à Parigny les Vaux, c’est la Fête de l’été !
Soirée musicale avec un concert du groupe Spys suivit d’un DJ set by @dj.r3m3d.
Restauration sur place.   .

Lieu-dit Le Bourg Au Rendez-Vous de la Jeunesse Parigny-les-Vaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Animation musicale Fête de l’été à Parigny les Vaux

L’événement Animation musicale Fête de l’été à Parigny les Vaux Parigny-les-Vaux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cap Grand Nevers