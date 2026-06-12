Fête de la musique Rue Waldeck-Rousseau Pouilly-sur-Loire
Fête de la musique Rue Waldeck-Rousseau Pouilly-sur-Loire vendredi 19 juin 2026.
Pouilly-sur-Loire
Fête de la musique
Rue Waldeck-Rousseau Centre-bourg Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Rendez-vous sur à Pouilly-sur-Loire pour cette fête de la musique.
Au programme
– vendredi 19 juin au Bar Chez Vivie, à partir de 19h30, concert de Backstage (Rock).
– samedi 20 juin avec Vivons Pouilly, sur la place de la Poste à partir de 19h, concert de Doxa (Rock) et Road Trip (live cover).
– dimanche 21 juin chez Biquette, en bord de Loire, à partir de 20h, concert de The Wonder’z (Funk groovy). .
Rue Waldeck-Rousseau Centre-bourg Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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