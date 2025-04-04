Marché hebdomadaire de Pouilly-sur-Loire Place des Frères Mollet Pouilly-sur-Loire
Marché hebdomadaire de Pouilly-sur-Loire Place des Frères Mollet Pouilly-sur-Loire vendredi 12 juin 2026.
Pouilly-sur-Loire
Marché hebdomadaire de Pouilly-sur-Loire
Place des Frères Mollet Centre ville Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 09:00:00
fin : 2026-10-02 12:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23
Venez découvrir le marché de Pouilly-sur-Loire, tous les vendredis matin. Les producteurs s’installent place des Frères Mollet (devant l’église) pour vous faire découvrir de bons produits locaux. Charcuterie, légumes, fromages… Retrouvez tout le nécessaire pour consommer local et de saison, et quelques commerçants de produits non-alimentaires. .
Place des Frères Mollet Centre ville Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 12 55
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English : Marché hebdomadaire de Pouilly-sur-Loire
L’événement Marché hebdomadaire de Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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