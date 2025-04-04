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Marché hebdomadaire de Pouilly-sur-Loire Place des Frères Mollet Pouilly-sur-Loire

Marché hebdomadaire de Pouilly-sur-Loire Place des Frères Mollet Pouilly-sur-Loire vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Place des Frères Mollet

Adresse : Centre ville

Ville : 58150 Pouilly-sur-Loire

Département : Nièvre

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Pouilly-sur-Loire

Marché hebdomadaire de Pouilly-sur-Loire

Place des Frères Mollet Centre ville Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 09:00:00
fin : 2026-10-02 12:00:00

Date(s) :
2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23

Venez découvrir le marché de Pouilly-sur-Loire, tous les vendredis matin. Les producteurs s’installent place des Frères Mollet (devant l’église) pour vous faire découvrir de bons produits locaux. Charcuterie, légumes, fromages… Retrouvez tout le nécessaire pour consommer local et de saison, et quelques commerçants de produits non-alimentaires.   .

Place des Frères Mollet Centre ville Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 12 55 

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English : Marché hebdomadaire de Pouilly-sur-Loire

L’événement Marché hebdomadaire de Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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