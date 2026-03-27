It’s Wine Time dans les vignes La Tour du Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire

It’s Wine Time dans les vignes

La Tour du Pouilly Fumé 30 rue Waldeck-Rousseau Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-25 2026-08-15

Cet été, les jeudis, vendredis et samedis, les appellations Sancerre, Pouilly, Giennois, présentent à tour de rôle leurs vins lors d’animations-dégustations. Elles ont lieu les jeudis lors d’une lecture du paysage d’un lieu insolite, les vendredis dans un lieu chargé d’histoire et les samedis dans les vignes chez des vignerons différents.

Uniquement sur réservation auprès des Offices de Tourisme de la destination Sancerre-Pouilly-Giennois, la Maison des Sancerre & La Tour du Pouilly Fumé.

Dans les vignes

Dans les vignes des appellations Pouilly Fumé et Pouilly sur Loire, admirez les paysages viticoles, les différents terroirs et percez les mystères du travail de la vigne. La balade est conduite par un vigneron de Pouilly et suivie d’une dégustation.

Rendez-vous à 18h30,

Les samedis

– 4 juillet au domaine Champeau à Saint-Andelain

– 25 juillet au domaine Cédrick Bardin à Pouilly-sur-Loire

-15 août chez un vigneron de l’appellation .

La Tour du Pouilly Fumé 30 rue Waldeck-Rousseau Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 11 85 accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr

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English : It’s Wine Time dans les vignes

L’événement It’s Wine Time dans les vignes Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bourgogne Coeur de Loire