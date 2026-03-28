Fête des Terroirs et Foire aux Vins Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire

Fête des Terroirs et Foire aux Vins

Quai Jules Pabiot Bords de Loire Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Venez vivre le 14 juillet à Pouilly-sur-Loire et découvrez des produits locaux beaux et bons !

Il y en a pour tous les goûts producteurs, artisans, créateurs, vignerons locaux ou venus d’autres vignobles… Diverses activités sont proposées tout au long de la journée, suivies d’une fête en soirée.

La journée festive se termine par un feu d’artifice.

Buvette et restauration sur place.

Marché et Foire de 10h00 à 20h00

Fête et feux d’artifice en soirée

Organisée par l’Association Vivons Pouilly-sur-Loire .

Quai Jules Pabiot Bords de Loire Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 04 70

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English : Fête des Terroirs et Foire aux Vins

L’événement Fête des Terroirs et Foire aux Vins Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Bourgogne Coeur de Loire