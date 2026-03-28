Fête des Terroirs et Foire aux Vins Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire
Fête des Terroirs et Foire aux Vins Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire mardi 14 juillet 2026.
Fête des Terroirs et Foire aux Vins
Quai Jules Pabiot Bords de Loire Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 23:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Venez vivre le 14 juillet à Pouilly-sur-Loire et découvrez des produits locaux beaux et bons !
Il y en a pour tous les goûts producteurs, artisans, créateurs, vignerons locaux ou venus d’autres vignobles… Diverses activités sont proposées tout au long de la journée, suivies d’une fête en soirée.
La journée festive se termine par un feu d’artifice.
Buvette et restauration sur place.
Marché et Foire de 10h00 à 20h00
Fête et feux d’artifice en soirée
Organisée par l’Association Vivons Pouilly-sur-Loire .
Quai Jules Pabiot Bords de Loire Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 04 70
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English : Fête des Terroirs et Foire aux Vins
L’événement Fête des Terroirs et Foire aux Vins Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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