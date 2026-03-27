Course Pouilly Sancerre

Rue Waldeck-Rousseau Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 09:50:00

fin : 2026-10-17 19:50:00

Date(s) :

2026-10-16

La French Run vous propose la 4 ème édition d’une course épicurienne de 20 kilomètres sur route, dont le pari est de relier Pouilly à Sancerre ! Un challenge que vous devrez relever !

Programme enrichi pour cette édition 2026 course sur route et marche de 20km, course nocturne 5km, randonnée gourmande 7km, course enfants

Village d’animations dégustations avec les vignerons de Pouilly et visite de La Tour du Pouilly Fumé offertes à tous les participants de La Pouilly-Sancerre.

Infos pratiques

– Vendredi 16/10 Course enfant 11h et Course semi-nocturne 5km 19h

– Samedi 17/10 Randonnée gourmande 7km 9h, course et marche de 20km 14h.

Tout le détail sur le site internet de la course Pouilly-Sancerre. .

Rue Waldeck-Rousseau Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 59 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course Pouilly Sancerre

L’événement Course Pouilly Sancerre Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bourgogne Coeur de Loire