Marché nocturne Les Flâneries Pouillysoises Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire

Pouilly-sur-Loire

Marché nocturne Les Flâneries Pouillysoises

Quai Jules Pabiot Bords de Loire Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:00:00

fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Cet été, un marché nocturne vous attend à Pouilly sur Loire ! Rendez-vous tous les mardis soir du 30 juin au 25 août. Au programme animations, food-truck, concert, exposants ! Venez vous balader en bord de Loire et profiter d’une soirée conviviale à partir de 18h. .

Quai Jules Pabiot Bords de Loire Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Marché nocturne Les Flâneries Pouillysoises

L’événement Marché nocturne Les Flâneries Pouillysoises Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire