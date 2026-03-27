Instant vigneron à La Tour du Pouilly Fumé La Tour du Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire

Instant vigneron à La Tour du Pouilly Fumé

La Tour du Pouilly Fumé 30 Rue Waldeck-Rousseau Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Cave aux Arômes© de Pouilly Fumé, dégustations plongez dans les secrets du Pouilly Fumé et de sa création à l’occasion d’une visite de La Tour et d’une rencontre avec l’un des vignerons de l’appellation !

Rendez-vous tous les dimanches de juillet et août et le samedi 15 août, selon les horaires d’ouverture de La Tour du Pouilly Fumé.

Les dates Dimanche 5 juillet, dimanche 12 juillet, dimanche 19 juillet, dimanche 26 juillet, dimanche 2 août, dimanche 9 août, samedi 15 août, dimanche 16 août, dimanche 23 août, dimanche 30 août .

La Tour du Pouilly Fumé 30 Rue Waldeck-Rousseau Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 04 70 contact@tourdupouillyfume.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Instant vigneron à La Tour du Pouilly Fumé

L’événement Instant vigneron à La Tour du Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bourgogne Coeur de Loire