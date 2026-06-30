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Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans spéciale Drôles de p’tites bêtes Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire

mardi 4 août 2026 · Pavillon du Milieu de Loire · Pouilly-sur-Loire

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Pavillon du Milieu de Loire
Adresse
17 Quai Jules Pabiot
Ville
58150 Pouilly-sur-Loire
Département
Nièvre
Tarif
2 2 2 Tarif enfant Tarif enfant

Pouilly-sur-Loire

Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans spéciale Drôles de p’tites bêtes

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:30:00
fin : 2026-08-04 11:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Dans la prairie, on trouve toutes sortes de petites bêtes sympathiques.
Guidés par l’animatrice, les activités proposées vous permettront de mieux les connaître tout en s’amusant.

Pendant les Aventures des Tout-petits, nous vous proposons une série d’activités nature adaptées aux plus jeunes (moins de 6 ans). Les grands frères et grandes sœurs sont bien sûr les bienvenu(e)s pour partager un moment nature en famille.   .

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54  pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans spéciale Drôles de p’tites bêtes

L’événement Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans spéciale Drôles de p’tites bêtes Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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