Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans spéciale Drôles de p’tites bêtes Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire
mardi 4 août 2026 · Pavillon du Milieu de Loire · Pouilly-sur-Loire
Informations pratiques
Pouilly-sur-Loire
Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans spéciale Drôles de p’tites bêtes
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:30:00
fin : 2026-08-04 11:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Dans la prairie, on trouve toutes sortes de petites bêtes sympathiques.
Guidés par l’animatrice, les activités proposées vous permettront de mieux les connaître tout en s’amusant.
Pendant les Aventures des Tout-petits, nous vous proposons une série d’activités nature adaptées aux plus jeunes (moins de 6 ans). Les grands frères et grandes sœurs sont bien sûr les bienvenu(e)s pour partager un moment nature en famille. .
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
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English : Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans spéciale Drôles de p’tites bêtes
L’événement Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans spéciale Drôles de p’tites bêtes Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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