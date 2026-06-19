Les Aventuriers du Milieu de Loire Journée nature pour les 6-12 ans spéciale Insectes et compagnie Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire
Les Aventuriers du Milieu de Loire Journée nature pour les 6-12 ans spéciale Insectes et compagnie Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire mercredi 5 août 2026.
Pouilly-sur-Loire
Les Aventuriers du Milieu de Loire Journée nature pour les 6-12 ans spéciale Insectes et compagnie
Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 16:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Votre enfant a entre 6 et 12 ans et a envie de découvrir la nature en s’amusant ? Cette journée est faite pour lui !
6 pattes, 8 pattes ou beaucoup plus, les petites bêtes sont fascinantes et ont beaucoup de secrets à nous révéler.
En une journée, deviens incollable à leur sujet pour impressionner tout le monde grâce à tes connaissances ! .
Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Aventuriers du Milieu de Loire Journée nature pour les 6-12 ans spéciale Insectes et compagnie
L’événement Les Aventuriers du Milieu de Loire Journée nature pour les 6-12 ans spéciale Insectes et compagnie Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bourgogne Coeur de Loire
À voir aussi à Pouilly-sur-Loire (Nièvre)
- Marché nocturne Les Flâneries Pouillysoises Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 30 juin 2026
- It’s Wine Time dans les vignes La Tour du Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire 4 juillet 2026
- Instant vigneron à La Tour du Pouilly Fumé La Tour du Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire 5 juillet 2026
- Fête des Terroirs et Foire aux Vins Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 14 juillet 2026
- Journées Européennes du Patrimoine La Tour du Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire 19 septembre 2026