Les Aventuriers du Milieu de Loire Journée nature pour les 6-12 ans spéciale Insectes et compagnie Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire mercredi 5 août 2026.

Pouilly-sur-Loire

Les Aventuriers du Milieu de Loire Journée nature pour les 6-12 ans spéciale Insectes et compagnie

Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Votre enfant a entre 6 et 12 ans et a envie de découvrir la nature en s’amusant ? Cette journée est faite pour lui !

6 pattes, 8 pattes ou beaucoup plus, les petites bêtes sont fascinantes et ont beaucoup de secrets à nous révéler.

En une journée, deviens incollable à leur sujet pour impressionner tout le monde grâce à tes connaissances ! .

Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Les Aventuriers du Milieu de Loire Journée nature pour les 6-12 ans spéciale Insectes et compagnie

L’événement Les Aventuriers du Milieu de Loire Journée nature pour les 6-12 ans spéciale Insectes et compagnie Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bourgogne Coeur de Loire