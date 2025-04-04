Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Les enfants des bois Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire
Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Les enfants des bois Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire mercredi 29 juillet 2026.
Pouilly-sur-Loire
Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Les enfants des bois
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Votre enfant a entre 6 et 12 ans et est prêt à ne faire qu’un avec la nature?
Cette journée du 29 juillet est faite pour lui !
Ce sera l’occasion de goûter des plantes sauvages et apprendre à faire des objets avec ce qu’on trouve sur notre chemin. .
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
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English : Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Les enfants des bois
L’événement Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Les enfants des bois Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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