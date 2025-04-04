Les Aventures des Tout-petits matinée nature pour les moins de 6 ans spéciale Jeux de graines Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire
Les Aventures des Tout-petits matinée nature pour les moins de 6 ans spéciale Jeux de graines Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire mardi 28 juillet 2026.
Pouilly-sur-Loire
Les Aventures des Tout-petits matinée nature pour les moins de 6 ans spéciale Jeux de graines
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:30:00
fin : 2026-07-28 11:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Les graines sont de vrais trésors de la nature. On peut s’amuser à les nommer, les manipuler, compter, écrire…
Venez découvrir avec vos enfants plein de jeux et d’activités à faire en nature.
Pendant les Aventures des Tout-petits, nous vous proposons une série d’activités nature adaptées aux plus jeunes (moins de 6 ans). Les grands frères et grandes sœurs sont bien sûr les bienvenu(e)s pour partager un moment nature en famille. .
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
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English : Les Aventures des Tout-petits matinée nature pour les moins de 6 ans spéciale Jeux de graines
L’événement Les Aventures des Tout-petits matinée nature pour les moins de 6 ans spéciale Jeux de graines Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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