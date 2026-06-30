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AGENDA · Pouilly-sur-Loire

Club nature adulte sortie A la découverte des chauves-souris Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire

mardi 4 août 2026 · Pavillon du Milieu de Loire · Pouilly-sur-Loire

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Pavillon du Milieu de Loire
Adresse
17 Quai Jules Pabiot
Ville
58150 Pouilly-sur-Loire
Département
Nièvre
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pouilly-sur-Loire

Club nature adulte sortie A la découverte des chauves-souris

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Les chauves-souris sont nombreuses sur notre territoire.
Partons les observer ensemble pour découvrir à quel point elles sont fascinantes et indispensables à nos écosystèmes.

Cette activité est destinée à un public adulte.   .

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54  pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Club nature adulte sortie A la découverte des chauves-souris

L’événement Club nature adulte sortie A la découverte des chauves-souris Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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