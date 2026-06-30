Club nature adulte sortie A la découverte des chauves-souris Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire
mardi 4 août 2026 · Pavillon du Milieu de Loire · Pouilly-sur-Loire
Informations pratiques
Pouilly-sur-Loire
Club nature adulte sortie A la découverte des chauves-souris
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04 22:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Les chauves-souris sont nombreuses sur notre territoire.
Partons les observer ensemble pour découvrir à quel point elles sont fascinantes et indispensables à nos écosystèmes.
Cette activité est destinée à un public adulte. .
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
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English : Club nature adulte sortie A la découverte des chauves-souris
L’événement Club nature adulte sortie A la découverte des chauves-souris Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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