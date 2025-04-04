Les Aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Jouons avec la nature Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire
Les Aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Jouons avec la nature Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire mercredi 12 août 2026.
Pouilly-sur-Loire
Les Aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Jouons avec la nature
Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Votre enfant a entre 6 et 12 ans et a envie de découvrir la nature en s’amusant ?
Il suffit de pas grand-chose pour fabriquer de nombreux jouets et jeux traditionnels, qui ont déjà fait leurs preuves.
Un tressage, trois bouts de bois, de la ficelle, et c’est parti pour des heures de jeu ! .
Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
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English : Les Aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Jouons avec la nature
L’événement Les Aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Jouons avec la nature Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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