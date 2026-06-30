Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans, spéciale Couleurs de la nature Pavillon du milieu de Loire Pouilly-sur-Loire
Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans, spéciale Couleurs de la nature Pavillon du milieu de Loire Pouilly-sur-Loire mardi 11 août 2026.
Pouilly-sur-Loire
Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans, spéciale Couleurs de la nature
Pavillon du milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:30:00
fin : 2026-08-11 11:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Fleurs sauvages, insectes, oiseaux… A la douce saison, la Nature se pare de ses plus belles couleurs.
Ouvrez l’œil avec vos petits bouts pour porter sur elle un nouveau regard.
Pendant les Aventures des Tout-petits, nous vous proposons une série d’activités nature adaptées aux plus jeunes (moins de 6 ans). Les grands frères et grandes sœurs sont bien sûr les bienvenu(e)s pour partager un moment nature en famille. .
Pavillon du milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
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English : Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans, spéciale Couleurs de la nature
L’événement Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans, spéciale Couleurs de la nature Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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