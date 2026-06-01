Randonnée La Collègeoise Les Guilleraults Pouilly-sur-Loire

Pouilly-sur-Loire

Randonnée La Collègeoise

Les Guilleraults Collège Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Participez à cette randonnée au profit du foyer socio-éducatif du collège les Guilleraults. Départ et arrivée depuis le collège. Circuits de 5, 11 ou 18 km, départs entre 8h et 9h30 selon le parcours.

Ravitaillements (apportez vos gobelets), tombola (nombreux lots à gagner). .

Les Guilleraults Collège Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 66 14 86

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English : Randonnée La Collègeoise

L’événement Randonnée La Collègeoise Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Bourgogne Coeur de Loire