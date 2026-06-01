Randonnée La Collègeoise Les Guilleraults Pouilly-sur-Loire
Randonnée La Collègeoise Les Guilleraults Pouilly-sur-Loire dimanche 21 juin 2026.
Pouilly-sur-Loire
Randonnée La Collègeoise
Les Guilleraults Collège Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Participez à cette randonnée au profit du foyer socio-éducatif du collège les Guilleraults. Départ et arrivée depuis le collège. Circuits de 5, 11 ou 18 km, départs entre 8h et 9h30 selon le parcours.
Ravitaillements (apportez vos gobelets), tombola (nombreux lots à gagner). .
Les Guilleraults Collège Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 66 14 86
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English : Randonnée La Collègeoise
L’événement Randonnée La Collègeoise Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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