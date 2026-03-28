Concert Les Notes du Vin Domaine Champeau Pouilly-sur-Loire

Concert Les Notes du Vin

Domaine Champeau 20 Rue St Edmond Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Imaginez le concert d’un clarinettiste et d’un quatuor à cordes (deux violons, un alto et un violoncelle) au milieu d’un chai de l’appellation Pouilly Fumé.

C’est avec gourmandise que nous retrouvons cette année Jean-Pascal Post, entouré de son quatuor, pour un voyage musical où le vin rencontre l’univers du cinéma. Laissez-vous surprendre par des arrangements inédits qui réinventent le répertoire, au rythme des vins et des dégustations.

Musiciens Jean-Pascal Post, Oriane Carcy, Guillaume Barli, Anne-Sophie Libra, Sophie Chauvenet.

Arrangement et orchestration Augustin Post

Dégustation accompagnée par les vignerons de Pouilly.

Soirée sur réservation à La Tour du Pouilly Fumé. .

Domaine Champeau 20 Rue St Edmond Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 04 70 contact@tourdupouillyfume.fr

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English : Concert Les Notes du Vin

L’événement Concert Les Notes du Vin Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Bourgogne Coeur de Loire