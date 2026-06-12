Randonnée Les Mille-Pattes Rue des Écoles Pouilly-sur-Loire
Randonnée Les Mille-Pattes Rue des Écoles Pouilly-sur-Loire dimanche 14 juin 2026.
Pouilly-sur-Loire
Randonnée Les Mille-Pattes
Rue des Écoles Parking de l’école Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Participez à cette randonnée organisée par l’Association Sportive et Culturelle de Mesves-sur-Loire. Départ depuis le parking de l’école à 9h. Parcours de 10 km. .
Rue des Écoles Parking de l’école Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 13 06 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée Les Mille-Pattes
L’événement Randonnée Les Mille-Pattes Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Bourgogne Coeur de Loire
À voir aussi à Pouilly-sur-Loire (Nièvre)
- Marché hebdomadaire de Pouilly-sur-Loire Place des Frères Mollet Pouilly-sur-Loire 12 juin 2026
- Concert Les Notes du Vin Domaine Champeau Pouilly-sur-Loire 13 juin 2026
- Fête de la musique Rue Waldeck-Rousseau Pouilly-sur-Loire 19 juin 2026
- Randonnée La Collègeoise Les Guilleraults Pouilly-sur-Loire 21 juin 2026
- Marché nocturne Les Flâneries Pouillysoises Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 30 juin 2026