Quel amateur des Coteaux du Giennois êtes-vous ? Domaine de Villargeau Pougny

Quel amateur des Coteaux du Giennois êtes-vous ?

Domaine de Villargeau 3 voie romaine Villargeau Pougny Nièvre

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 19:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Participez au premier rendez-vous de cette année pour venir tester vos connaissances sur les vins des Coteaux du Giennois et partager un moment de détente lors d’un Afterwork où visites ludiques et dégustations se mêlent ! Un moment convivial à partager entre collègues et amis. Rendez-vous est donné au Domaine de Villargeau où la soirée sera animée par le domaine et l’Office de Tourisme Bourgogne Cœur de Loire. Soirée sur réservation. .

Domaine de Villargeau 3 voie romaine Villargeau Pougny 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 11 85 accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr

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English : Quel amateur des Coteaux du Giennois êtes-vous ?

L’événement Quel amateur des Coteaux du Giennois êtes-vous ? Pougny a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Bourgogne Coeur de Loire