Fête de la musique Salle des fêtes Pougny
Fête de la musique Salle des fêtes Pougny dimanche 21 juin 2026.
Pougny
Fête de la musique
Salle des fêtes Rue d’Alligny Pougny Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous à partir de 20h à l’extérieur de la salle des fêtes de Pougny pour cette fête de la musique avec le groupe Get Wild (Pop, Electro, années 80 et 90). Restauration et buvette sur place. .
Salle des fêtes Rue d’Alligny Pougny 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Pougny a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Bourgogne Coeur de Loire