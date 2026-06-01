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Fête de la musique Salle des fêtes Pougny

Fête de la musique Salle des fêtes Pougny dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue d'Alligny

Ville : 58200 Pougny

Département : Nièvre

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Pougny

Fête de la musique

Salle des fêtes Rue d’Alligny Pougny Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Rendez-vous à partir de 20h à l’extérieur de la salle des fêtes de Pougny pour cette fête de la musique avec le groupe Get Wild (Pop, Electro, années 80 et 90). Restauration et buvette sur place.   .

Salle des fêtes Rue d’Alligny Pougny 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Pougny a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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