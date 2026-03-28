Portes ouvertes au Domaine Langlois Domaine Langlois Pougny

Portes ouvertes au Domaine Langlois

Domaine Langlois 17 Rue de Cosne Pougny Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Domaine Langlois fête ses trente ans !

Au programme de ces deux jours de portes ouvertes

– immersion dans les vignes avec une balade commentée.

– immersion dans la cave avec une visite commentée du chai et une dégustation.

– des jeux et des quizz .

Domaine Langlois 17 Rue de Cosne Pougny 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 06 52 accueil@domaine-langlois.fr

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English : Portes ouvertes au Domaine Langlois

L’événement Portes ouvertes au Domaine Langlois Pougny a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Nevers