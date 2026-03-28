Portes ouvertes au Domaine Langlois Domaine Langlois Pougny
Portes ouvertes au Domaine Langlois Domaine Langlois Pougny samedi 20 juin 2026.
Portes ouvertes au Domaine Langlois
Domaine Langlois 17 Rue de Cosne Pougny Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le Domaine Langlois fête ses trente ans !
Au programme de ces deux jours de portes ouvertes
– immersion dans les vignes avec une balade commentée.
– immersion dans la cave avec une visite commentée du chai et une dégustation.
– des jeux et des quizz .
Domaine Langlois 17 Rue de Cosne Pougny 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 06 52 accueil@domaine-langlois.fr
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English : Portes ouvertes au Domaine Langlois
L’événement Portes ouvertes au Domaine Langlois Pougny a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Nevers