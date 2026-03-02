Ateliers parents/enfants Connaissance et expression des émotions Espace Jean Moulin Varennes-Vauzelles

Ateliers parents/enfants Connaissance et expression des émotions

Espace Jean Moulin 20 Rue Jean Moulin Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 15:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Être parent aujourd’hui est une aventure riche. Stress, charge mentale, rythme du quotidien… autant de défis qui peuvent impacter le bien-être des adultes comme des enfants.

Prendre soin de soi pour mieux grandir et s’épanouir ensemble. Être parent c’est une super aventure, mais ce n’est pas toujours de tout repos !

Ce projet 2026 place le bien-être des familles et la santé mentale au cœur de ses priorités, en proposant des temps pour échanger, apprendre, se retrouver et souffler.

Pensé avec et pour les familles, il s’adresse à tous les parents et enfants, quels que soient l’âge ou le modèle familial. Parce qu’un parent qui va bien, c’est toute une famille qui avance plus sereinement.

Mercredi 17 juin de 10h 11h30 parents et enfants de moins de 5 ans et de 14h 15h30 parents et enfants de plus de 5 ans à l’ Espace Jean Moulin

Animés par Valérie Didierlaurent

Ces ateliers ludiques en famille invitent petits et grands à découvrir, comprendre et exprimer les émotions de manière simple et adaptée à l’âge des enfants. ?? À travers des livres, des jeux, du bricolage, des dessins et des temps d’échange, les enfants apprennent à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent, tandis que les parents découvrent des pistes pour les accompagner au quotidien.

?? Deux temps sont proposés

– un atelier le matin dédié aux enfants de moins de 5 ans,

– un atelier l’après-midi pour les enfants de plus de 5 ans.

Renseignements auprès du Pôle Adulte Famille melanie.cousson@ville-varennes-vauzelles.fr ou au 06.20.44.99.85.

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à ces activités et n’hésitez pas à nous rejoindre tout au long de l’année à Varennes-Vauzelles !

Tous les ateliers sont gratuits, avec inscription obligatoire

Retrouvez toutes nos animations sur ville-varennes-vauzelles.fr .

Espace Jean Moulin 20 Rue Jean Moulin Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 communication@ville-varennes-vauzelles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers parents/enfants Connaissance et expression des émotions

L’événement Ateliers parents/enfants Connaissance et expression des émotions Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-02 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)