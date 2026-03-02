Rencontre parentalité Dire ou ne pas dire ? Secrets de famille, non-dits, vérité… quels impacts pour un enfant qui grandit ? Espace Jean Moulin Varennes-Vauzelles

Rencontre parentalité Dire ou ne pas dire ? Secrets de famille, non-dits, vérité… quels impacts pour un enfant qui grandit ?

Espace Jean Moulin 20 Rue Jean Moulin Varennes-Vauzelles Nièvre

Début : 2026-10-13 19:00:00

fin : 2026-10-13 20:30:00

2026-10-13

Être parent aujourd’hui est une aventure riche. Stress, charge mentale, rythme du quotidien… autant de défis qui peuvent impacter le bien-être des adultes comme des enfants.

Prendre soin de soi pour mieux grandir et s’épanouir ensemble. Être parent c’est une super aventure, mais ce n’est pas toujours de tout repos !

Ce projet 2026 place le bien-être des familles et la santé mentale au cœur de ses priorités, en proposant des temps pour échanger, apprendre, se retrouver et souffler.

Pensé avec et pour les familles, il s’adresse à tous les parents et enfants, quels que soient l’âge ou le modèle familial. Parce qu’un parent qui va bien, c’est toute une famille qui avance plus sereinement.

Mardi 13 octobre de 19h à 20h30 à l’Espace Jean Moulin à Varennes Vauzelles.

Animée par Lucie Lecointe

Dire, taire, expliquer, protéger… il n’est pas toujours simple de savoir quoi dire à son enfant, quand et comment le faire.

Cette rencontre parentalité propose un temps d’échange et de réflexion collective autour des impacts des paroles, des silences et des non-dits sur le développement et le bien-être de l’enfant.

Dans un cadre bienveillant et sans jugement, les échanges permettront de mieux comprendre les enjeux et de repartir avec des repères concrets pour avancer avec plus de clarté et de sérénité, et ainsi accompagner son enfant au mieux dans son cheminement.

Renseignements auprès du Pôle Adulte Famille melanie.cousson@ville-varennes-vauzelles.fr ou au 06.20.44.99.85.

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à ces activités et n’hésitez pas à nous rejoindre tout au long de l’année à Varennes-Vauzelles !

Tous les ateliers sont gratuits, avec inscription obligatoire

Pour chaque atelier, un mode de garde pour vos enfants est possible à condition d’en avertir les services lors de votre inscription à une animation.

Retrouvez toutes nos animations sur ville-varennes-vauzelles.fr .

Espace Jean Moulin 20 Rue Jean Moulin Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 communication@ville-varennes-vauzelles.fr

