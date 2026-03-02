Soirée parents Relaxation sonore Salle de danse Varennes-Vauzelles

Soirée parents Relaxation sonore

Salle de danse Avenue Jean Baudry Varennes-Vauzelles Nièvre

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25 20:00:00

2026-09-25

Être parent aujourd’hui est une aventure riche. Stress, charge mentale, rythme du quotidien… autant de défis qui peuvent impacter le bien-être des adultes comme des enfants.

Prendre soin de soi pour mieux grandir et s’épanouir ensemble. Être parent c’est une super aventure, mais ce n’est pas toujours de tout repos !

Ce projet 2026 place le bien-être des familles et la santé mentale au cœur de ses priorités, en proposant des temps pour échanger, apprendre, se retrouver et souffler.

Pensé avec et pour les familles, il s’adresse à tous les parents et enfants, quels que soient l’âge ou le modèle familial. Parce qu’un parent qui va bien, c’est toute une famille qui avance plus sereinement.

Vendredi 25 septembre de 18h30 à 20h à la Salle de danse de Varennes Vauzelles

Animée par Stéphanie Houard

Accordez-vous une pause dans votre quotidien et laissez-vous porter par les sons. Cette séance de relaxation sonore invite à revenir à soi, relâcher les tensions et se détendre, grâce aux vibrations et aux sons des instruments. Un moment de calme et de lâcher-prise, en intérieur ou en extérieur selon la météo.

Une parenthèse apaisante pour souffler, se recentrer et se ressourcer.

Renseignements auprès du Pôle Adulte Famille melanie.cousson@ville-varennes-vauzelles.fr ou au 06.20.44.99.85.

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à ces activités et n’hésitez pas à nous rejoindre tout au long de l’année à Varennes-Vauzelles !

Tous les ateliers sont gratuits, avec inscription obligatoire

Pour chaque atelier, un mode de garde pour vos enfants est possible à condition d’en avertir les services lors de votre inscription à une animation.

Retrouvez toutes nos animations sur ville-varennes-vauzelles.fr .

Salle de danse Avenue Jean Baudry Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 communication@ville-varennes-vauzelles.fr

English :

