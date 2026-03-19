Marché d’été Square Maurice Thorez Varennes-Vauzelles

Marché d’été

Square Maurice Thorez Avenue Maurice Thorez Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Les marchés d’été sont de retour à Varennes-Vauzelles !

RDV vendredi 7 août de 18h à 22h, pour une soirée festia gitana

Au programme barbecue, concert et roulotte

Les marchés de l’été, c’est reparti !

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Venez profiter de cette soirée estivale pour passer un moment convivial et dépaysant en famille ou entre amis.

La Ville de Varennes-Vauzelles est ravie d’annoncer le retour de ses marchés d’été, rendez-vous incontournable de la convivialité et de la découverte, qui se tiendront au Square Maurice Thorez le vendredi 7 août. Ces événements, empreints d’un esprit familial et festif, s’associent avec les vendredis de l’été, pour une série de spectacles gratuits qui promettent d’enchanter vos soirées estivales.

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Entrée gratuite

—– La fête se poursuivra le 7 août avec la soirée festia gitana avec le groupe Nino Garcia y FamiliA ; qui réunit sur scène une famille de musiciens et chanteurs pour qui chaque note jouée est un écho du passé et une promesse d’avenir.

Infos pratiques Marchés de l’Été, vendredi 7 août, square Maurice Thorez de 18h à 22h Entrée gratuite

Service Attractivité 06.42.62.09.97 .

Square Maurice Thorez Avenue Maurice Thorez Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71

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English : Marché d’été

L’événement Marché d’été Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)