Balade aux lanternes la cité jardin en nocturne à Varennes Vauzelles

Square Maurice Thorez Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23 22:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-27

Balade aux lanternes la cité jardin en nocturne à Varennes Vauzelles.

Une visite guidée qui vous raconte le passé de cette cité jardin encore très bien conservée, labellisée Patrimoine architectural du XXème siècle .

Durant 1h30, suivez la guide pour découvrir (ou re-découvrir !) les maisons des ouvriers, l’Hôtel du Nivernais ou encore l’Eglise Notre Dame.

Rendez-vous au Square Maurice Thorez le 4ème jeudi de chaque mois 23 juillet à 21h et 27 août à 20h.

A partir de 6 ans. Pas d’enfant sous cet âge. Max 30 personnes.

Tarifs 8€. De 6 à 11 ans 4€

Réservation à l’Office de Tourisme Cap Grand Nevers.

Pas de remboursement.

L’Office de Tourisme Cap Grand Nevers se réserve le droit d’annuler la visite en cas de force majeure (mauvais temps, forte chaleur…) .

Square Maurice Thorez Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 46 00 contact@nevers-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade aux lanternes la cité jardin en nocturne à Varennes Vauzelles

L’événement Balade aux lanternes la cité jardin en nocturne à Varennes Vauzelles Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Nevers