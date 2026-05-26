Hélios Party Domaine des Athénées Lycée agricole de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

Hélios Party

Domaine des Athénées Lycée agricole de Cosne 66 rue Jean Monnet Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Le Domaine des Athénées vous donne rendez-vous pour une soirée festive avec l’Hélios Party !

Bar à vin et food-trucks (Le Fumage du Nohain, Burgers et Saveurs, Au Pin d’Épices, Au Bon Saucisson), vous attendent ainsi que la chorale Pop Cosnection, la chorale amateur de l’Ecole de musique de Cosne, composée de 30 choristes.

Créée en septembre 2024, cette formation revisite un répertoire varié dans un univers résolument pop, accompagné au piano et à la guitare pour un moment chaleureux et plein d’énergie.

Une grande partie des arrangements interprétés a été réalisée par Antoine Giovacchini, également présent pour la deuxième partie musicale de la soirée.

Réservation conseillée. .

Domaine des Athénées Lycée agricole de Cosne 66 rue Jean Monnet Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 99 84 expl.cosne@educagri.fr

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English : Hélios Party

L’événement Hélios Party Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Bourgogne Coeur de Loire