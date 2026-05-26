Hélios Party Domaine des Athénées Lycée agricole de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire
Hélios Party Domaine des Athénées Lycée agricole de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire vendredi 19 juin 2026.
Cosne-Cours-sur-Loire
Hélios Party
Domaine des Athénées Lycée agricole de Cosne 66 rue Jean Monnet Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Le Domaine des Athénées vous donne rendez-vous pour une soirée festive avec l’Hélios Party !
Bar à vin et food-trucks (Le Fumage du Nohain, Burgers et Saveurs, Au Pin d’Épices, Au Bon Saucisson), vous attendent ainsi que la chorale Pop Cosnection, la chorale amateur de l’Ecole de musique de Cosne, composée de 30 choristes.
Créée en septembre 2024, cette formation revisite un répertoire varié dans un univers résolument pop, accompagné au piano et à la guitare pour un moment chaleureux et plein d’énergie.
Une grande partie des arrangements interprétés a été réalisée par Antoine Giovacchini, également présent pour la deuxième partie musicale de la soirée.
Réservation conseillée. .
Domaine des Athénées Lycée agricole de Cosne 66 rue Jean Monnet Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 99 84 expl.cosne@educagri.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hélios Party
L’événement Hélios Party Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Bourgogne Coeur de Loire
À voir aussi à Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre)
- Balade Cosne médiéval avec Isabelle Servant Cosne-Cours-sur-Loire 26 mai 2026
- Marché hebdomadaire du mercredi à Cosne-Cours-sur-Loire Centre ville Cosne-Cours-sur-Loire 27 mai 2026
- ARTnimaux ! Domestique du foyer Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire 28 mai 2026
- Soirée jeux de société Médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire 29 mai 2026
- Spectacle Amours au Moyen-Âge Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire 29 mai 2026