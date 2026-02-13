ARTnimaux ! Domestique de la ferme, Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire

ARTnimaux ! Domestique de la ferme Jeudi 11 juin, 12h15 Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Gratuit / Places limitées / Réservation obligatoire auprès du musée au 03 86 26 71 02

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T12:15:00+02:00 – 2026-06-11T12:45:00+02:00

Fin : 2026-06-11T12:15:00+02:00 – 2026-06-11T12:45:00+02:00

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, une famille d’animaux qui mène aux œuvres !

L’animal est au cœur des préoccupations du musée cette année, il mènera donc tout naturellement le visiteur curieux vers les œuvres qui le représentent. Passant du coq à l’âne, les familles d’animaux offriront l’occasion de découvertes artistiques et éclectiques… Ce mois-ci les ANIMAUX DOMESTIQUES DE LA FERME sont nos guides de visite, suivez-les !

Bonjour « veau, vache, cochon, couvée » pour paraphraser l’immense auteur des Fables que pas un petit écolier Français ne peut ignorer ! On y ajoutera les moutons et la ferme sera au complet. Aussi loin que l’on remonte, au bas mot 10 000 ans, la domestication animale qui a conduit aux différentes formes d’élevage par l’Homme, poursuivait plusieurs objectifs de subsistance : l’exploitation de la viande, du lait, des peaux, de la laine et du travail. C’est ainsi que bovins, porcins, caprins et autres gallinacés sont venus rejoindre l’Homme dans son quotidien et ont favorisé son évolution. Il s’agit donc là d’une relation symbiotique qui nécessairement offrira l’occasion à nombre d’artistes à travers des siècles de coexistence de les croquer (artistiquement cette fois !) sous toutes les coutures.

De prés en étables, de basse-cours en porcherie, nous irons à la rencontre des moutons de Rosa Bonheur ou de Fernand Chalandre aux vaches de Jules-Emile Zingg, des coqs de Henri Varenne et Jean Monchougny aux cochons de Benjamin Rabier… Nous rassemblerons ainsi une véritable ferme artistique tout en diversité, allant d’une icône de l’art animalier à un graveur Neversois ou d’artistes contemporains à un illustrateur jeunesse !

Le Musée de la Loire vous (pose un lapin) donne rendez-vous pour une petite pause méridienne culturelle et artistique. Vous n’avez pas d’autres chats à fouetter, vous ne craignez pas de devenir chèvre… ? Rejoignez-nous, à défaut de vous faire avaler des couleuvres, nous tâcherons de vous émerveiller chaque mois devant les plus belles représentations animales de notre exposition !

Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Place de la Résistance 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386267102 https://www.museedelaloire.fr https://www.instagram.com/museedelaloire/;https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_la_Loire;https://youtube.com/@museedelaloire9172?si=VdDSmgJrqo2Mo3bC [{« type »: « email », « value »: « musee@mairiecosnesurloire.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 26 71 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.museedelaloire.fr/ »}] Situé en Bourgogne, sur les bords de Loire, le musée présente deux collections distinctes : le témoignage de nombreuses activités humaines liées à l’un des plus grands fleuves d’Europe, ainsi qu’une collection de peintures modernes.

Ses collections sont présentées dans un cadre remarquable : l’ancien couvent des Augustins de la ville et son corps de garde attenant. Datant du XVIIe siècle, tous deux sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

Le musée de la Loire bénéficie de l’appellation « Musée de France » du Ministère de la Culture.

Évoquée par des peintures de paysages du début du XXe siècle, des faïences et des objets du quotidien, la Loire est présentée sous son aspect ethnographique.

Après une rapide introduction sur le lien entre le fleuve et les hommes au cours de l’histoire, le visiteur se retrouve plongé au cœur des métiers d’autrefois.

Dans la première salle du musée, mariniers, lavandières, haleurs ou encore tireurs de sable sont évoqués à travers leurs outils du quotidien, des photographies, des peintures, et rappellent l’importance qu’avait la Loire dans les siècles passés.

De nombreuses faïences sont également exposées et illustrent l’importance de cette production dans les environs, ainsi que son lien avec la pêche et la navigation.

Les croyances et les dévotions ne sont pas en reste : saint Nicolas, patron des mariniers, ou Ver-Vert, célèbre perroquet de Nevers imaginé par le jésuite Gresset, ont leur place dans les vitrines de cette pièce.

La salle suivante expose de très belles maquettes des différents bateaux de Loire, visibles de l’extérieur grâce à un passage vitré : chaland, sapines et Inexplosible. La navigation fluviale est évoquée à travers les différentes embarcations, les marchandises transportées ou encore l’émergence des canaux le long de la Loire.

La collection de peintures modernes, issue du legs d’Emile Loiseau et enrichie grâce à des achats réguliers, réunit les œuvres de quelques grands noms de l’Ecole de Paris (1910–1925) dont Vlaminck, Dufy, Utrillo, Derain et Manguin.

Ce legs, composé d’œuvres issues de la peinture moderne, fut constitué par Emile Loiseau, amateur d’art éclairé. Il est composé d’une trentaine d’artistes, soit plus de soixante œuvres. La collection apporte également une lisibilité historique sur les années 1900 à 1920, sur la production d’artistes, exilés pour la plupart, attirés par la capitale des arts : Epstein, Krémègne, Soudeïkine ou encore Chagall.

Située au premier étage du musée et répartie sur 3 espaces, cette collection compte également les œuvres d’artistes comme Le Scouezec, La Villéon, Harpignies, Burkhalter, Utter et Zingg. Plein tarif : 3,50 € Tarif réduit : 2 € (plus de 65 ans, détenteurs de la carte « Famille nombreuse », groupe à partir de 10 personnes, adhérents d’une association cosnoise ou membres d’une association des musées de la Nièvre) Gratuit : le premier dimanche de chaque mois, moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents de l’association des Amis du musée, enseignants en activités pédagogiques, bénéficiaires de la CMU, détenteurs des cartes Pass Culture, Avantages Jeunes Bourgogne-Franche-Comté, CNAS, CMI.

