Fête des métiers de bouche Quai du Docteur Jules Moineau Cosne-Cours-sur-Loire
Fête des métiers de bouche Quai du Docteur Jules Moineau Cosne-Cours-sur-Loire samedi 30 mai 2026.
Cosne-Cours-sur-Loire
Fête des métiers de bouche
Quai du Docteur Jules Moineau Centre-ville Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
C’est la fête des métiers de bouche cosnois, sur la place de la mairie !
Les commerçants cosnois vous attendent pour vous faire goûter, déguster, boire et manger le temps d’une soirée. Tout est réuni pour faire de cette soirée un moment convivial ! .
Quai du Docteur Jules Moineau Centre-ville Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête des métiers de bouche
L’événement Fête des métiers de bouche Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire
À voir aussi à Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre)
- Idées reçues sur les animaux Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire 16 mai 2026
- Marché hebdomadaire du dimanche à Cosne-Cours-sur-Loire Centre ville Cosne-Cours-sur-Loire 17 mai 2026
- Concert Spoke Trio invite Sylvain Beuf Salle des fêtes de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire 19 mai 2026
- Comédie musicale avec Pop Cosne Salle des fêtes Cosne-Cours-sur-Loire 21 mai 2026
- 38ème Salon du Livre Place du Docteur Jacques Huyghues des Etages Cosne-Cours-sur-Loire 22 mai 2026