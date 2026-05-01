Fête des métiers de bouche Quai du Docteur Jules Moineau Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

Fête des métiers de bouche

Quai du Docteur Jules Moineau Centre-ville Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

C’est la fête des métiers de bouche cosnois, sur la place de la mairie !

Les commerçants cosnois vous attendent pour vous faire goûter, déguster, boire et manger le temps d’une soirée. Tout est réuni pour faire de cette soirée un moment convivial ! .

Quai du Docteur Jules Moineau Centre-ville Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête des métiers de bouche

L’événement Fête des métiers de bouche Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire