Idées reçues sur les animaux Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire mercredi 18 février 2026.
Médiathèque de Cosne 6 Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : 2 EUR
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
2026-02-18
Rendez-vous avec le Service éducation à l’environnement.
Du Moyen-âge à nos jours, les animaux font l’objet de nombreux préjugés, plus ou moins farfelus. Remportez les épreuves de ce grand jeu des idées reçues pour en apprendre plus à leur sujet. Public à partir de 6 ans. .
Médiathèque de Cosne 6 Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00
English : Idées reçues sur les animaux
