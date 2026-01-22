Idées reçues sur les animaux Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire

Idées reçues sur les animaux

Médiathèque de Cosne 6 Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

2026-02-18

Rendez-vous avec le Service éducation à l’environnement.

Du Moyen-âge à nos jours, les animaux font l’objet de nombreux préjugés, plus ou moins farfelus. Remportez les épreuves de ce grand jeu des idées reçues pour en apprendre plus à leur sujet. Public à partir de 6 ans. .

Médiathèque de Cosne 6 Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

English : Idées reçues sur les animaux

