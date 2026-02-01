Soirée jeux de société Médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire

Soirée jeux de société

Médiathèque 6 Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Oyez, oyez, la médiathèque vous ouvre ses portes pour une soirée ludique et médiévale. La boutique Bol de jeux sera présente avec des jeux ayant pour thème le Moyen-Age. Durée 4h Dès 12 ans. .

Médiathèque 6 Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00 mediatheques@coeurdeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-02 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)