Soirée jeux de société Médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire

Soirée jeux de société
Médiathèque 6 Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Oyez, oyez, la médiathèque vous ouvre ses portes pour une soirée ludique et médiévale. La boutique Bol de jeux sera présente avec des jeux ayant pour thème le Moyen-Age. Durée 4h Dès 12 ans. .
Médiathèque 6 Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00 mediatheques@coeurdeloire.fr
English : Soirée jeux de société
