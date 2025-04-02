Vide-grenier d’Artistes Atelier TEHEF Cosne-Cours-sur-Loire

Vide-grenier d’Artistes

Atelier TEHEF 16 Rue Lafayette Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

2026-05-31

Profitez d’un dimanche au jardin de l’atelier TEHEF pour parcourir les stands des artistes et créateurs de la région qui vous proposent matériels et matériaux, objets d’artistes, oeuvres anciennes, livres et bibelots de toutes sortes, le tout à petit prix ! Vide grenier, vide atelier, on fait de la place ! .

