Vide-grenier d’Artistes Atelier TEHEF Cosne-Cours-sur-Loire dimanche 31 mai 2026.
Atelier TEHEF 16 Rue Lafayette Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
2026-05-31
Profitez d’un dimanche au jardin de l’atelier TEHEF pour parcourir les stands des artistes et créateurs de la région qui vous proposent matériels et matériaux, objets d’artistes, oeuvres anciennes, livres et bibelots de toutes sortes, le tout à petit prix ! Vide grenier, vide atelier, on fait de la place ! .
Atelier TEHEF 16 Rue Lafayette Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
