Spectacle Amours au Moyen-Âge Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire

Rue des Forges Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20
Amours au Moyen-Age , spectacle suivi d’une conférence.
Texte et chants d’Inès Lopez-Sanchez Mathély et la participation du clown Pédoncule. Mise en scène de Salomé Benchimol.
Ce spectacle aborde un sujet sérieux le féminisme, vu par les premières poétesses françaises du Moyen-Age et du début de la Renaissance.
Déclaration de flamme, demande en mariage, sérénades, chants de noces un peu coquins se succéderons pendant ce récital. Dès 12 ans .
Rue des Forges Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 01
