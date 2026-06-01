Avant-Fête de la musique au musée, Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire

Avant-Fête de la musique au musée Samedi 20 juin, 10h00, 14h00 Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Musique maestro !

« Musée » et « musique » ont la même racine, les « muses », ces neuf déesses grecques inspiratrices des arts. Inutile donc de dire que la musique se trouve chez elle au musée !

La tradition est forte à Cosne, celle qui consiste à lancer la manifestation dans la ville autour de son musée. Petite originalité cette année, cette grande fête nationale débutera la veille samedi où, comme l’année dernière le musée de la Loire ouvrira son parvis et ses salles aux élèves de l’Ecole de musique.

Place à la jeunesse musicale donc, carte-blanche aux amateurs de notre cité qui, pour ce qui pourrait bien être un échauffement, auront l’honneur de se produire sans concurrence toute la journée au cours de mini-auditions.

Le musée résonnera alors des notes de musique produites par les différentes classes d’instruments. Ainsi, cordes, vents ; piano, cors, trombones et clarinettes ; élèves et professeurs, reconstitueront un véritable orchestre éclaté et donneront sans doute envie à tous de les rejoindre.

10h – Classes de cor et trombone

11h – Classe de clarinette

14h – Classes de piano

Venez fêter dignement l’entrée dans l’été avec nous, ouvrez grand vos oreilles et vos yeux : peintures, sculptures et objets d’art ont rendez-vous avec la musique !

Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Place de la Résistance 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386267102 https://www.museedelaloire.fr https://www.instagram.com/museedelaloire/;https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_la_Loire;https://youtube.com/@museedelaloire9172?si=VdDSmgJrqo2Mo3bC Situé en Bourgogne, sur les bords de Loire, le musée présente deux collections distinctes : le témoignage de nombreuses activités humaines liées à l’un des plus grands fleuves d’Europe, ainsi qu’une collection de peintures modernes.

Ses collections sont présentées dans un cadre remarquable : l’ancien couvent des Augustins de la ville et son corps de garde attenant. Datant du XVIIe siècle, tous deux sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

Le musée de la Loire bénéficie de l’appellation « Musée de France » du Ministère de la Culture.

Évoquée par des peintures de paysages du début du XXe siècle, des faïences et des objets du quotidien, la Loire est présentée sous son aspect ethnographique.

Après une rapide introduction sur le lien entre le fleuve et les hommes au cours de l’histoire, le visiteur se retrouve plongé au cœur des métiers d’autrefois.

Dans la première salle du musée, mariniers, lavandières, haleurs ou encore tireurs de sable sont évoqués à travers leurs outils du quotidien, des photographies, des peintures, et rappellent l’importance qu’avait la Loire dans les siècles passés.

De nombreuses faïences sont également exposées et illustrent l’importance de cette production dans les environs, ainsi que son lien avec la pêche et la navigation.

Les croyances et les dévotions ne sont pas en reste : saint Nicolas, patron des mariniers, ou Ver-Vert, célèbre perroquet de Nevers imaginé par le jésuite Gresset, ont leur place dans les vitrines de cette pièce.

La salle suivante expose de très belles maquettes des différents bateaux de Loire, visibles de l’extérieur grâce à un passage vitré : chaland, sapines et Inexplosible. La navigation fluviale est évoquée à travers les différentes embarcations, les marchandises transportées ou encore l’émergence des canaux le long de la Loire.

La collection de peintures modernes, issue du legs d’Emile Loiseau et enrichie grâce à des achats réguliers, réunit les œuvres de quelques grands noms de l’Ecole de Paris (1910–1925) dont Vlaminck, Dufy, Utrillo, Derain et Manguin.

Ce legs, composé d’œuvres issues de la peinture moderne, fut constitué par Emile Loiseau, amateur d’art éclairé. Il est composé d’une trentaine d’artistes, soit plus de soixante œuvres. La collection apporte également une lisibilité historique sur les années 1900 à 1920, sur la production d’artistes, exilés pour la plupart, attirés par la capitale des arts : Epstein, Krémègne, Soudeïkine ou encore Chagall.

Située au premier étage du musée et répartie sur 3 espaces, cette collection compte également les œuvres d’artistes comme Le Scouezec, La Villéon, Harpignies, Burkhalter, Utter et Zingg. Plein tarif : 3,50 € Tarif réduit : 2 € (plus de 65 ans, détenteurs de la carte « Famille nombreuse », groupe à partir de 10 personnes, adhérents d’une association cosnoise ou membres d’une association des musées de la Nièvre) Gratuit : le premier dimanche de chaque mois, moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents de l’association des Amis du musée, enseignants en activités pédagogiques, bénéficiaires de la CMU, détenteurs des cartes Pass Culture, Avantages Jeunes Bourgogne-Franche-Comté, CNAS, CMI.

Venez fêter dignement l’entrée dans l’été avec nous, ouvrez grand vos oreilles et vos yeux : peintures, sculptures et objets d’art ont rendez-vous avec la musique ! musée de France Musée de la Loire

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