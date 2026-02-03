ARTnimaux ! Domestique de la ferme Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

ARTnimaux ! Domestique de la ferme

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, une famille d’animaux qui mène aux œuvres !

L’animal est au cœur des préoccupations du musée cette année, il mènera donc tout naturellement le visiteur curieux vers les œuvres qui le représentent. Passant du coq à l’âne, les familles d’animaux offriront l’occasion de découvertes artistiques et éclectiques… Ce mois-ci les ANIMAUX DOMESTIQUES DE LA FERME sont nos guides de visite, suivez-les !

Bonjour veau, vache, cochon, couvée pour paraphraser l’immense auteur des Fables que pas un petit écolier Français ne peut ignorer ! On y ajoutera les moutons et la ferme sera au complet. Aussi loin que l’on remonte, au bas mot 10 000 ans, la domestication animale qui a conduit aux différentes formes d’élevage par l’Homme, poursuivait plusieurs objectifs de subsistance l’exploitation de la viande, du lait, des peaux, de la laine et du travail. C’est ainsi que bovins, porcins, caprins et autres gallinacés sont venus rejoindre l’Homme dans son quotidien et ont favorisé son évolution. Il s’agit donc là d’une relation symbiotique qui nécessairement offrira l’occasion à nombre d’artistes à travers des siècles de coexistence de les croquer (artistiquement cette fois !) sous toutes les coutures.

De prés en étables, de basse-cours en porcherie, nous irons à la rencontre des moutons de Rosa Bonheur ou de Fernand Chalandre aux vaches de Jules-Emile Zingg, des coqs de Henri Varenne et Jean Monchougny aux cochons de Benjamin Rabier… Nous rassemblerons ainsi une véritable ferme artistique tout en diversité, allant d’une icône de l’art animalier à un graveur Neversois ou d’artistes contemporains à un illustrateur jeunesse !

Le Musée de la Loire vous (pose un lapin) donne rendez-vous pour une petite pause méridienne culturelle et artistique. Vous n’avez pas d’autres chats à fouetter, vous ne craignez pas de devenir chèvre… ? Rejoignez-nous, à défaut de vous faire avaler des couleuvres, nous tâcherons de vous émerveiller chaque mois devant les plus belles représentations animales de notre exposition ! .

