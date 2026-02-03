ARTnimaux ! Domestique du foyer Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

ARTnimaux ! Domestique du foyer

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 12:15:00

fin : 2026-05-28 12:45:00

Date(s) :

2026-05-28

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, une famille d’animaux qui mène aux œuvres !

L’animal est au cœur des préoccupations du musée cette année, il mènera donc tout naturellement le visiteur curieux vers les œuvres qui le représentent. Passant du coq à l’âne, les familles d’animaux offriront l’occasion de découvertes artistiques et éclectiques… Ce mois-ci les ANIMAUX DOMESTIQUES DU FOYER sont nos guides de visite, suivez-les !

Considéré par certains comme le meilleur ami de l’Homme, le chien est surtout le premier animal domestiqué par l’Homo Sapiens, ainsi avant même de dompter la nature à son profit en inventant l’agriculture, l’Homme s’est rapproché de ce qui était alors son plus grand concurrent. Cette relation multi millénaire en fait aujourd’hui en France le deuxième animal domestique ! Si la sociabilité du chien, sa loyauté en font un compagnon indiscutable au-delà de son utilité propre, pour le chat, premier animal sur le podium, les raisons et la durabilité du rapprochement avec l’Homme sont plus prosaïques la protection des aliments. Son indépendance, par conséquent l’impossibilité de le dresser, font de lui un être à part dans nos foyers dont les relations avec les humains oscilleront selon les époques et les lieux entre fascination, vénération et crainte.

D’une espèce à l’autre, nous bondirons d’une céramique de Sèvres à une huile sur toile, d’une huile sur porcelaine à une statuette en bronze… Nous assumerons ainsi le plaisir simple de suivre nos meilleurs amis pour ce qu’ils sont et non pour ce qu’ils peuvent faire pour nous des compagnons de chaque instant, dépendants de nous autant que nous sommes entichés d’eux, au point de les considérer parfois comme des membres de la famille !

Le Musée de la Loire vous (pose un lapin) donne rendez-vous pour une petite pause méridienne culturelle et artistique. Vous n’avez pas d’autres chats à fouetter, vous ne craignez pas de devenir chèvre… ? Rejoignez-nous, à défaut de vous faire avaler des couleuvres, nous tâcherons de vous émerveiller chaque mois devant les plus belles représentations animales de notre exposition ! .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

