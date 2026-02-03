Balade Cosne médiéval avec Isabelle Servant Cosne-Cours-sur-Loire

Balade Cosne médiéval avec Isabelle Servant

Médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-22

Fief de deux puissants seigneurs, soumise aux invasions des Normands puis aux ravages de la guerre de Cent ans, la cité médiévale était enserrée entre des remparts et défendue par un puissant château. Cette visite guidée, qui s’appuie sur des documents conservés aux Archives municipales, est l’occasion de découvrir quelques témoins de ces siècles révolus les vestiges encore visibles des fortifications, les édifices disparus ou toujours existants.

Durée 1h30

Départ de la médiathèque .

Médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00

