Conférence Modèles à poils et à plumes Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire

Conférence Modèles à poils et à plumes

Rue du Général de Gaulle Palais de Loire, salle de conférence du 1er étage Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Gratuit

Début : 2026-06-03 18:00:00

fin : 2026-06-03 19:30:00

2026-06-03

Modèles à poils et à plumes. Présences animales dans les ateliers d’artistes au 19ème siècle.

Comment faire poser un lion ou un bœuf dans le secret d’un atelier d’artiste ? À travers les ateliers d’Horace Vernet, Rosa Bonheur et Gustave Courbet, cette conférence invite à explorer les espaces partagés que sont les ateliers, où humains et non-humains cohabitent et interagissent. Mais cette proximité ne se fait pas sans contrainte captivité, immobilisation, transport ou mise en scène du vivant révèlent les rapports de pouvoir qui structurent ces relations. Entre la violence des pratiques et l’émergence d’une sensibilité protectrice sur fond d’exploitation globale du vivant, nous analyserons comment les modèles imposent leur présence, résistent et transforment le geste artistique.

Cette conférence vous convie à la découverte de l’envers du décor, là où le vivant n’est pas seulement peint, mais vécu. Elle propose une plongée dans un monde où l’artiste et l’animal se rencontrent, s’observent, se confrontent et se transforment mutuellement. .

Rue du Général de Gaulle Palais de Loire, salle de conférence du 1er étage Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

