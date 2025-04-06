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Lectures partagées Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire

Lectures partagées Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire

Lectures partagées Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire samedi 6 juin 2026.

Lieu : Rue des Forges

Adresse : Médiathèque de Cosne

Ville : 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Département : Nièvre

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Cosne-Cours-sur-Loire

Lectures partagées

Rue des Forges Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06 2026-07-04

Ouverts à tous les passionnés de lecture, ces rendez-vous sont l’occasion de découvrir et de discuter autour d’une sélection de livres effectuée par les bibliothécaires ou d’ouvrages proposés par les lecteurs membres du club. Entrée libre, tout public, inscription et renseignements en espace Adultes.   .

Rue des Forges Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00 

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English : Lectures partagées

L’événement Lectures partagées Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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