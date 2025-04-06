Lectures partagées Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire
Lectures partagées Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire samedi 6 juin 2026.
Cosne-Cours-sur-Loire
Lectures partagées
Rue des Forges Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-07-04
Ouverts à tous les passionnés de lecture, ces rendez-vous sont l’occasion de découvrir et de discuter autour d’une sélection de livres effectuée par les bibliothécaires ou d’ouvrages proposés par les lecteurs membres du club. Entrée libre, tout public, inscription et renseignements en espace Adultes. .
Rue des Forges Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00
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English : Lectures partagées
L’événement Lectures partagées Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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