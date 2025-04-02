Avant-Fête de la musique au musée Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

Avant-Fête de la musique au musée

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Musique maestro !

Musée et musique ont la même racine, les muses , ces neuf déesses grecques inspiratrices des arts. Inutile donc de dire que la musique se trouve chez elle au musée !

La tradition est forte à Cosne, celle qui consiste à lancer la manifestation dans la ville autour de son musée. Petite originalité cette année, cette grande fête nationale débutera la veille samedi où, comme l’année dernière le musée de la Loire ouvrira son parvis et ses salles aux élèves de l’Ecole de musique.

Place à la jeunesse musicale donc, carte-blanche aux amateurs de notre cité qui, pour ce qui pourrait bien être un échauffement, auront l’honneur de se produire sans concurrence toute la journée au cours de mini-auditions.

Le musée résonnera alors des notes de musique produites par les différentes classes d’instruments. Ainsi, cordes, vents, percussions ; guitares, piano, trompettes, saxophones, tambours et timbales ; élèves et professeurs, reconstitueront un véritable orchestre éclaté et donneront sans doute envie à tous de les rejoindre.

Venez fêter dignement l’entrée dans l’été avec nous, ouvrez grand vos oreilles et vos yeux peintures, sculptures et objets d’art ont rendez-vous avec la musique ! .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

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English : Avant-Fête de la musique au musée

L’événement Avant-Fête de la musique au musée Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-07 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)