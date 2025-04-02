Marché hebdomadaire du mercredi à Cosne-Cours-sur-Loire Centre ville Cosne-Cours-sur-Loire

Marché hebdomadaire du mercredi à Cosne-Cours-sur-Loire

Centre ville Boulevard de la République Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 09:00:00

fin : 2025-12-10 13:00:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31

Venez découvrir le marché de Cosne-Cours-sur-Loire, l’un des plus beaux de notre département. Au coeur d’une région de culture maraîchère, le marché exprime toute la richesse de notre terroir. Venez y dénicher les fameux fromages de chèvre Crottins de Chavignol des fermes des alentours, les fruits et légumes du Val de Loire, du miel de notre région et plein d’autres douceurs… Vous trouverez également des fleurs, des tissus, des vêtements, des bijoux artisanaux… les cosnois ne s’en lassent pas et nous non plus ! .

Centre ville Boulevard de la République Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 50 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché hebdomadaire du mercredi à Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire