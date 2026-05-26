Spectacle de danse Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

Spectacle de danse

Rue du Général de Gaulle Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La Compagnie Agora vous donne rendez-vous pour assister au spectacle Effluves . Création artistique et pédagogique de Cécile Berrebi de Noailles, avec ses élèves de Cosne et Auxerre. Réservations en ligne sur le site HelloAsso. .

Rue du Général de Gaulle Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté directioncompagnieagora@gmail.com

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English : Spectacle de danse

L’événement Spectacle de danse Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Bourgogne Coeur de Loire