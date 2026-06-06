Atelier P’tits bricolos Bracelet Kumihimo Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

Atelier P’tits bricolos Bracelet Kumihimo

Rue des Forges Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Atelier P’tits bricolos Bracelet Kumihimo

Dès 6 ans Durée 2h sur inscription

Viens découvrir l’art japonais du kumihimo, une technique de tressage colorée et amusante?! Les enfants apprendront à réaliser leur propre bracelet tressé, en utilisant un disque en carton et des fils aux couleurs vives de l’été. .

Rue des Forges Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00

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English : Atelier P’tits bricolos Bracelet Kumihimo

L’événement Atelier P’tits bricolos Bracelet Kumihimo Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-06 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)