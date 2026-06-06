Atelier P’tits bricolos Bracelet Kumihimo Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire
Atelier P’tits bricolos Bracelet Kumihimo Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire jeudi 13 août 2026.
Cosne-Cours-sur-Loire
Atelier P’tits bricolos Bracelet Kumihimo
Rue des Forges Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Atelier P’tits bricolos Bracelet Kumihimo
Dès 6 ans Durée 2h sur inscription
Viens découvrir l’art japonais du kumihimo, une technique de tressage colorée et amusante?! Les enfants apprendront à réaliser leur propre bracelet tressé, en utilisant un disque en carton et des fils aux couleurs vives de l’été. .
Rue des Forges Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00
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English : Atelier P’tits bricolos Bracelet Kumihimo
L’événement Atelier P’tits bricolos Bracelet Kumihimo Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-06 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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