Animation nature A la pêche aux écrevisses Le bourg Cosne-Cours-sur-Loire
Animation nature A la pêche aux écrevisses Le bourg Cosne-Cours-sur-Loire mercredi 29 juillet 2026.
Cosne-Cours-sur-Loire
Animation nature A la pêche aux écrevisses
Le bourg Cours Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-07
Animation nature avec la Fédération de Pêche de la Nièvre. Partez à la pêche aux écrevisses et découvrez comment les pêcher. Organisé en partenariat avec la Ville de Cosne, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale. Sur inscription. .
Le bourg Cours Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 18 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation nature A la pêche aux écrevisses
L’événement Animation nature A la pêche aux écrevisses Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Bourgogne Coeur de Loire
À voir aussi à Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre)
- Journée médiévale Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire 17 avril 2026
- Salon Epicurien Rue Alphonse Baudin Cosne-Cours-sur-Loire 18 avril 2026
- Balade Cosne médiéval avec Isabelle Servant Cosne-Cours-sur-Loire 18 avril 2026
- ARTnimaux ! Poissons Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire 23 avril 2026
- Concert Trio Courtois Erdmann Fincker Lines For Lions Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire 28 avril 2026