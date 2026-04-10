Animation nature A la pêche aux écrevisses Le bourg Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

Animation nature A la pêche aux écrevisses

Le bourg Cours Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-07

Animation nature avec la Fédération de Pêche de la Nièvre. Partez à la pêche aux écrevisses et découvrez comment les pêcher. Organisé en partenariat avec la Ville de Cosne, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale. Sur inscription. .

Le bourg Cours Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 18 98

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English : Animation nature A la pêche aux écrevisses

L’événement Animation nature A la pêche aux écrevisses Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Bourgogne Coeur de Loire