Informations pratiques

Cosne-Cours-sur-Loire

Loto

Salle des fêtes Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25 23:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Venez vous amuser et tenter de remporter de magnifiques lots lors des loto organisés par Alligny Pétanque. La salle des fêtes est climatisée.

Buvette et restauration sur place. Ouverture des portes 1h30 avant. Réservations conseillées. .

Salle des fêtes Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 43 27 32

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English : Loto

L’événement Loto Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Bourgogne Coeur de Loire