UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cosne-Cours-sur-Loire

Loto Salle des fêtes Cosne-Cours-sur-Loire

samedi 25 juillet 2026 · Salle des fêtes · Cosne-Cours-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Rue de Saint-Loup
Ville
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
Département
Nièvre
Tarif

Cosne-Cours-sur-Loire

Loto

Salle des fêtes Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25 23:30:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26

Venez vous amuser et tenter de remporter de magnifiques lots lors des loto organisés par Alligny Pétanque. La salle des fêtes est climatisée.

Buvette et restauration sur place. Ouverture des portes 1h30 avant. Réservations conseillées.   .

Salle des fêtes Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 43 27 32 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Bourgogne Coeur de Loire

À voir aussi à Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre)