Loto Salle des fêtes Cosne-Cours-sur-Loire
samedi 25 juillet 2026 · Salle des fêtes · Cosne-Cours-sur-Loire
Informations pratiques
Cosne-Cours-sur-Loire
Loto
Salle des fêtes Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25 23:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Venez vous amuser et tenter de remporter de magnifiques lots lors des loto organisés par Alligny Pétanque. La salle des fêtes est climatisée.
Buvette et restauration sur place. Ouverture des portes 1h30 avant. Réservations conseillées. .
Salle des fêtes Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 43 27 32
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English : Loto
L’événement Loto Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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